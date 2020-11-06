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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutluspor'da 35 yıllık müdür Yalçın Tüfenkoğlu görevi bıraktı

DHA

Turgutluspor'da 35 yıllık müdür Yalçın Tüfenkoğlu görevi bıraktı


Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve takipçisi Turgutluspor'da 1985 yılından bu yana görev yapan kulüp müdürü Yalçın Tüfenkoğlu, iş akdini feshederek kulüpten ayrıldı. Yalçın Tüfenkoğlu, "23 yaşında kapısından girdiğim Turgutluspor'dan 58 yaşında ayrılıyorum. 35 yıllık çalışma hayatımdan alnım açık, vicdanım rahat, biraz hüzünlü olsa da gönül rahatlığı içinde ayrılıyorum. Bu güzel camiada, ardımızda gönlümüzü okşayacak, hoş bir seda bırakabildim ise ne mutlu bana" dedi.
Öte yandan Turgutluspor'un eski başkanlarından Murat Ayhan, kulübe 35 yılını veren Yalçın Tüfenkoğlu'nun zorunlu olarak kulüpten ayrıldığını duyurmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Murat Ayhan "Yol yakınken ben Turgutluspor'u yönetenleri buradan uyarmak istiyorum. Bu kulübün ayarlarıyla kimse oynamaya kalkmasın, yoksa karşısında başta Murat Ayhan olmak üzere Turgutluspor sevenlerini bulur. Turgutluspor'u kimse sahipsiz sanmasın" şeklinde konuştu. Ligde bu sezon 8 maçta 6 galibiyet alan Turgutlu'nun Türkiye Kupası'nda da Sarıyer'i deplasmanda 4-2 yenerek yoluna devam etmesi camiayı sevindirdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2020-11-06 14:49:04

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