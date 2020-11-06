Toprak Koruma Kurulu toplandı

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5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında gerçekleştirilen İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in Başkanlığında, Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Vali Yaşar Karadeniz'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Çevre ve Şehircilik İl Müdür V. Eyüp Gül, Defterdar Şenol Gezer ve ilgililer katıldı.

Toplantıda, Manisa’da yapılması planlanan tarımsal ve tarım dışı tesislere ilişkin kararlar alındı.

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