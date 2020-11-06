Korona virüs tedavisi gören Başkan Bilgin taburcu oldu Korona Virüs'ü yenen Başkan Bilgin: "Zeki Bilgin öyle kolay pes etmez arkadaşlar. Hayatım mücadele ile geçti benim"

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Covid19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinde, sağlık durumunun iyileşmesi üzerine bugün taburcu oldu.

Hastaneden ayrılıp evine geçen Başkan Bilgin, belediye binası önünde personeli tarafından karşılandı. Makam aracının camından personeline el sallayan Başkan Bilgin, "Zeki Bilgin öyle kolay pes etmez arkadaşlar. Hayatım mücadele ile geçti benim" ifadelerini kullandı.

Bir süre daha evinde istirahat edecek olan Başkan Bilgin, doktorlarının tavsiyesi üzerine ziyaretçi kabul etmeyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.