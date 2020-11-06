Yakalaması olan 9 kişi tutuklandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 9'u mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Manisa'nın Alaşehir ilçesinde UYAP tarafından yakalanması olan 18 kişiye bu sabah 06.0006.30 saatleri arasında İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edilen adreslerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken 3 kişinin aranmasının devam ettiği belirtildi. Poliste yapılan sorgulamalardan sonra adliyeye sevk edilen 15 kişiden M.A. (39), E.I. (37), İ.K. (27), Ü.E. (47), C.K. (21), G.K. (24), A.Ü. (24), E.T. (33), A.Y. (43) olmak üzere 9 kişi tutuklandı. İ.K. (35), H.Ö. (56), A.S. (44), H.S. (34) ise savcılık tarafından, O.Z. (35) ve M.K. (62) çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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