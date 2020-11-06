Kaymakam Yıldırım trafik denetimine katıldı

Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme ekipleri tarafından ilçe giriş ve çıkışlarında yürütülen gece trafik denetimlere katıldı.

Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, jandarma trafik denetim uygulamasına katılarak, denetimlerde durdurulan araçlardaki yolcu ve sürücülerle sohbet etti. Sürücüleri ve araç içinde bulunan vatandaşlara maske kullanımı ve korona virüs salgını ile ilgili bilgiler veren Kaymakam Yıldırım, vatandaşların duyarlılıklarından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Uygulama noktasında araçları durduran İlçe Jandarma Trafik Ekipleri vatandaşların ateşlerini ölçerek sürücülere, emniyet kemeri, ruhsat ve ehliyet kontrolü yapıp sürücü ve yolcuları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Kaymakam Yıldırım’ın Jandarma Trafik uygulama noktasını ziyaretine İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri de eşlik etti.

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