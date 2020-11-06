Selendi'de iş yerlerine korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ve Selendi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları kapsamında ilçedeki kafe ve restoranlar ile saat 22.00’de kapanması şartı getirilen mekanlar Kaymakam Ali Yıldırım, İlçe Emniyet Amiri Komiser Metin Demirel ve emniyet ekipleri ile birlikte yerinde denetlendi.

Selendi’de Kaymakam Ali Yıldırım, faaliyet gösteren esnafları gezerek, korona virüse karşı alınan tedbirleri yerinde inceledi. Esnaflarla ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kaymakam Yıldırım, esnafların korona virüse karşı aldığı tedbirleri yerinde gördü. Kaymakam Yıldırım, “İlçe hıfzıssıhha kurulu kararı doğrultusunda, İlçe genelinde kurallara riayet eden tüm esnafımıza ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum”, dedi. Kaymakam Yıldırım, korona virüs tedbirleri kapsamında evlere paket servisi şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran ve kafelerin de içinde olduğu çok sayıda işletmenin en geç saat 22.00’de kapanması kararına uyulduğunu da sözlerine ekledi.

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