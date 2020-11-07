Akhisarspor 3'te 3 istiyor

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AKHİSAR, (DHA) -

TFF 1'inci Lig'de son 2 maçını kazanarak çıkışa geçen Akhisarspor, yarın Beypiliç Boluspor'u 3'te 3 yapmak için ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Yiğit Arslan yönetecek. Ligde 4 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Akigo, bu sezon çıktığı 8 maçta 12 puan topladı. Hafta içinde 3'ü futbolcu 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla sarsılan Boluspor ise 3 puanla düşme hattında sondan ikinci sırada yer alıyor. Bolu temsilcisi şimdiye kadar çıktığı 8 maçta galibiyet alamadı. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Etimesgut Belediyespor'a elenen Akhisarspor'da Teknik Direktör Cem Kavçak, ligdeki çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Akhisarspor muhtemel 11'i: "Lukac Vrsajevic, Alperen, Doğukan, Musa Nizam, Taha, Çekdar, Ali Kaan, Bjarnason, Hasan Ali, Hadzic"DHA-Spor Türkiye-Manisa

2020-11-07 10:41:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.