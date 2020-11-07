Memur-Sen açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Memur-Sen açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

İHA

Memur-Sen açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

MemurSen Manisa İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, MemurSen tarafından her ay düzenli olarak yapılan 'Açlıkyoksulluk' araştırmasının ekim ayı sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan araştırmaya göre Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 494,7 TL, yoksulluk sınırı ise 7 bin 272,9 TL olarak tespit edildi.
Ekim ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 494,7 TL, yoksulluk sınırının ise 7 bin 272,9 TL olarak tespit edildiğini belirten Öner, "Yapılan araştırmaya göre ekim ayında eylül ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,95’lik bir artış yaşandı. Ekim ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 26,34 artışla kabak, yüzde 22,31 artışla salatalık, yüzde 19,68 artışla kavun, yüzde 16,74 artışla yumurta; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 30,94 azalışla limon, yüzde 13,17 azalışla patlıcan, yüzde 12,48 azalışla elma, yüzde 8,07 azalışla havuç madde fiyatlarında yaşandı. Aydınlanma madde fiyatında ise ekim ayında eylül ayına göre değişim yüzde 5,76’lık bir artış olarak gözlemlendi. Ekim ayında eylül ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,58’lik bir artış gözlenirken; ekim ayında eylül ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 0,93’lük bir artış oldu." dedi.

Giyim ve sağlık madde fiyatlarında artış yaşandı
Ekim ayında eylül ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 4,6’lık bir artış gözlendiğini vurgulayan Öner, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Giyim madde fiyatlarında eylül ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 38,58 artışla erkek kazağı, yüzde 30,77 artışla kadın hırkası, yüzde 19,83 artışla bot madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında eylül ayına göre düşüş gözlemlenmedi. Ekim ayında eylül ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 1,05’lik bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,93 artışla derece, yüzde 1,64 artışla tansiyon aleti fiyatlarında olduğu tespit edildi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 1,45’lik bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında eylül ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 3,23 artışla makyaj malzemeleri madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında eylül ayına göre yüzde 1,62 azalışla sabun madde fiyatında düşüş gözlemlendi. Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 1,87’lik bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında eylül ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 5,86 artışla pencere (PVC), yüzde 1,89 artışla musluk madde fiyatlarında olduğu gözlendi."

Ulaşım madde fiyatlarında artış yaşandı
Ekim ayında eylül ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 0,78’lik bir artış olduğunu kaydeden Öner, "Eylül ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 5,89 artışla araçların tamir ve bakımına ödenen ücretlerde olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında eylül ayına göre yüzde 5,4 azalışla vapur ücreti şehir hatları madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Ekim ayında eylül ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,6’lIk bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Eylül ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 2,17 artışla telefon onarımı; yüzde 0,82 azalışla telefon görüşme ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Eğitimkültür madde fiyatlarında yüzde 0,58’lik bir artış oldu. Eğitimkültür madde fiyatlarında eylül ayına göre değişimin yüzde 7,63 artışla tablet, yüzde 7,03 artışla tiyatro madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitimkültür madde fiyatlarında yüzde 24,42 azalışla yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 1,68 azalışla oyuncak fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alaşehir'de bal rekoltesi düştü
YEREL HABERLER Alaşehir'de bal rekoltesi düştü
Akhisarspor 3'te 3 istiyor
YEREL HABERLER Akhisarspor 3'te 3 istiyor
Manisa futbolunun geleceği için imzalar atıldı Manisaspor ve Murat Germen SK arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Manisa futbolunun geleceği için imzalar ...
Manisa FK’da hedef kayıpsız yola devam etmek
YEREL HABERLER Manisa FK’da hedef kayıpsız yola devam etmek
MER Kolejinin minikleri Kızılay gönüllüsü oldu
YEREL HABERLER MER Kolejinin minikleri Kızılay gönüllüsü oldu
15 yaşındaki Günay Özışık'ın kurtarılma anı yılan kamera ile görüntülenmiş
YEREL HABERLER 15 yaşındaki Günay Özışık'ın kurtarılma anı yılan ...
Meslek lisesinin ürettiği maskeler okullara dağıtıldı Meslek lisesinin ürettiği 213 bin 500 maske 4 ilçedeki okullara dağıtıldı
YEREL HABERLER Meslek lisesinin ürettiği maskeler okullara ...
Selendi'de iş yerlerine korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Selendi'de iş yerlerine korona virüs denetimi
Kaymakam Yıldırım trafik denetimine katıldı
YEREL HABERLER Kaymakam Yıldırım trafik denetimine katıldı
Yakalaması olan 9 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Yakalaması olan 9 kişi tutuklandı
Manisa’da jandarmadan sahte içki operasyonu Manisa’da 525 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa’da jandarmadan sahte içki operasyonu Manisa’da ...
Koronavirüs testi pozitif olmasına rağmen izolasyona uymayınca hakkında dava açıldı
YEREL HABERLER Koronavirüs testi pozitif olmasına rağmen izolasyona ...
İl Sağlık Müdürü Yemenici, Kaymakam Yıldırım'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Yemenici, Kaymakam Yıldırım'ı ...
Enkazdan çıkardığı altın dolu poşeti polise teslim eden itfaiye eri konuştu
YEREL HABERLER Enkazdan çıkardığı altın dolu poşeti polise teslim ...
Bekçilerin dikkati otomobil hırsızlığını engelledi
YEREL HABERLER Bekçilerin dikkati otomobil hırsızlığını engelledi
Korona virüs tedavisi gören Başkan Bilgin taburcu oldu Korona Virüs'ü yenen Başkan Bilgin: "Zeki Bilgin öyle kolay pes etmez arkadaşlar. Hayatım mücadele ile geçti benim"
YEREL HABERLER Korona virüs tedavisi gören Başkan Bilgin taburcu ...
Karantina kuralına uymayan vatandaş mahkemeye sevk edildi Manisa'nın Kula ilçesinde izolasyon kurallarına uymayan ve ekiplere zorluk çıkaran bir kişi, hapis cezası istemiyle mahkemeye sevk edildi Kurallara uymayan vatandaşlar hakkında adli işlem başlatılacak
YEREL HABERLER Karantina kuralına uymayan vatandaş mahkemeye sevk ...
Manisa takımları Süper Lig takımlarıyla eşleşti
YEREL HABERLER Manisa takımları Süper Lig takımlarıyla eşleşti
Manisa’da 300 yıllık vakfın geleneğini yaşattılar Vakıflar’dan ihtiyaç sahibi öğrencilere destek Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğü Manisa’daki ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve kırtasiye yardımında bulundu Manisa Valisi Yaşar Karadeniz: "Bundan 300 yıl önce hayır sahiplerinin kurmuş olduğu ve içinde faaliyet kapsamında eğitimini de olduğu bir vakıf. 300 yıl önce büyüklerimiz bunu düşünmüşler"
YEREL HABERLER Manisa’da 300 yıllık vakfın geleneğini ...
Turgutlu Belediyesi Erkek Voleybol takımı dördüncü maçına çıkıyor
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi Erkek Voleybol takımı dördüncü ...
Yunusemreli güreşçiler yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Yunusemreli güreşçiler yeni sezon hazırlıklarını ...
Toprak Koruma Kurulu toplandı
YEREL HABERLER Toprak Koruma Kurulu toplandı
Akhisar Belediyesinin ‘Süt Kuzusu’ projesi başladı
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesinin ‘Süt Kuzusu’ projesi başladı
Salihli'de çalındı, Adıyaman'da bulundu
YEREL HABERLER Salihli'de çalındı, Adıyaman'da bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X