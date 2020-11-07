AK Parti Manisa Milletvekili Akkal ve eşinin Covid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve ve eşi Züleyha Akkal'ın bazı semptomlar göstermeleri üzerine yaptırdıkları Covid19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, bugün sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak eşi ve kendisinin bazı semptomlar göstermeleri üzerine yaptırdıkları Covid19 testinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Akkal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, bazı semptomların görülmesi nedeniyle eşim ile birlikte yaptırdığımız Covid19 test sonucumuz pozitif çıktı. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağız. Dualarınızı bekler; maske, mesafe, hijyen kuralına uymanızı sizlerden önemle rica ederim."

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