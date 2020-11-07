TBL: Manisa BBSK: 75 Mamak Belediyespor: 73

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Türkiye Basketbol Ligi’nin 4. haftasında konuk ettiği Mamak Belediyespor’u Marcus’un son saniye basketiyle 7573 yendi.
Maç: Türkiye Basketbol Ligi 4.Hafta Karşılaşması
Salon: Muradiye Spor Salonu
Hakemler: Aydın Karaçam, Nazlı Çisil Güngör, Benhür İncel
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Marcus (24), İnanç, Faik, Kaan (8), Tolga (6), Ramazan (2), Gökhan (6), Calvin (10), Alican (2), Umut (13), Recep (4),
Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak
Mamak Belediyespor: Ali, Umar (2), Oğuzhan (7), Mertcan (6), Yiğit (5), Özgür (14), Yesukan (12), Mustafa (17), Anthony (10),
Baş Antrenör: Murat Dikmen
1. Periyot: 1516
2. Periyot: 1911
3. Periyot: 1624
4. Periyot: 2522
Maç Sonucu: 7573 Manisa lehine
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.