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Genç Çiftçi Projesinden destek aldı kendi işinin sahibi oldu 2016 yılında Genç Çiftçi Projesinden 30 bin TL destek alarak mantar üretmeye başlayan kadın girişimci Melek Kızıltepe her yıl verimini artırmayı başardı

İHA

Genç Çiftçi Projesinden destek aldı kendi işinin sahibi oldu 2016 yılında Genç Çiftçi Projesinden 30 bin TL destek alarak mantar üretmeye başlayan kadın girişimci Melek Kızıltepe her yıl verimini artırmayı başardı

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Delemenler Mahallesi’nde Genç Çiftçi Projesi kapsamında 2016 yılında aldığı 30 bin TL destekle yaptığı İstiridye Mantarı üretimi her yıl artıran Melek Kızıltepe isimli genç kadın girişimci bu yıl da verimden oldukça memnun.
Alaşehir'in Delemenler Mahallesi’nde oturan Melek Kızıltepe, Genç Çiftçi Projesi kapsamında 2016 yılında 30 bin TL kredi aldı. Bu kredi ile yapmış olduğu 100 metre karelik serada ürettiği İstiridye Mantarı üretimini her yıl artırmayı başaran Kızıltepe bu sene de verimden oldukça memnun olduğunu söyledi.
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Alaşehir İle Tarım ve Orman Müdürü Musa Akkaynak ile birlikte Melek Kızıltepe’nin kurduğu mantar serasında incelemelerde bulundu.
Manisa İl Tarım Orman Müdürü Metin Öztürk, "Melek Kızıltepe 2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında İl Müdürlüğümüzden almış olduğu 30 bin TL destekle istiridye mantarı serası kurdu. Sera üretimine başlayarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Almış olduğu yüzde 100 hibe ile 100 metre karelik alanda istiridye mantarı üreten Melek Kızıltepe’ye çalışmalarında başarılar diliyoruz. Bakanlığımız kırsalda yaşayan kadın çiftçilere yönelik eğitici, istihdam sağlayıcı, sosyal ve ekonomik gelir seviyelerini arttırmaya yönelik birçok projeler üretmekte ve bunları desteklemektedir. Melek Kızıltepe’nin kadın girişimcilere bir örnek oluşturmasını istiyoruz. İl Müdürlüğü olarak bizler de projelerimizde ve faaliyetlerimizde kadın çiftçilerimize öncelik veriyoruz. Uyguladığımız eğitimler ve etkinliklerle kadın çiftçilerimizin bilgi ve becerilerinin daha da arttırılmasını hedefliyoruz. Gerçekleşen çalışma bir başarı hikayesidir. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce örnek kadın çiftçiler arasında gösterilen Melek Kızıltepe, azmin ve çalışmanın her zaman karşılığının alınacağını bir kez daha göstermiştir. Bu yılın ilk hasadını yapan genç çiftçimizi kutluyorum. Çok güzel ve kaliteli ürün yetiştirmeyi başarmış." dedi.
Melek Kızıltepe, "Kadın girişimci olarak, Genç Çiftçi Projesi kapsamında 2016 yılında almış olduğum kredi ile bu yatırımı yaptım. Kredi alma, serayı kurma ve yetiştirme aşamalarında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sürekli destek ve yol gösterici oldular. Bu tesisin kurulmasında ve bu aşamaya gelmesinde yardımlarını esirgemeyen başta İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü müdürleri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mantar üretimine başlamamla birlikte internet üzerinden 'Delemenler'den Yöresel Lezzetler' adlı site üzerinden de satışlar yapmaya başladım." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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