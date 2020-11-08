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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Somaspor'da kaynak aranıyor

DHA

Somaspor'da kaynak aranıyor


SOMA, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve ortağı Somaspor'da yönetim futbolculara ödeme yapmak için kaynak arıyor. Peşinatları ödenmeyen oyuncuların hafta içinde idman boykotu yapması üzerine siyah-beyazlı takım kupada Kahramanmaraşspor'a elenirken, gözler yönetime çevrildi. Pandemi sürecinin futbol ekonomisini negatif yönde etkilediğini belirten Başkan Mustafa Aydın, "Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hak edişimizin gelmemesi ödemelerde birtakım gecikmeler yaşanmasına sebep oldu" dedi.
Teknik direktör Burhanettin Basatemur ise geçen yıldan kalan borç ve bu yılın peşinatlarıyla ilgili ödeme sıkıntısı yaşandığını söyledi. Yönetimin iyi niyetle sorunu çözmeye çalıştığını dile getiren deneyimli teknik adam, "Oyuncularımız da bugüne kadar gösterdikleri özveri ve mücadeleyle takımımızı en iyi yerlere taşıdılar. Bundan sonra da taşımaya devam edeceklerdir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)
2020-11-08 11:58:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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