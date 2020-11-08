Somaspor'da kaynak aranıyor



SOMA, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve ortağı Somaspor'da yönetim futbolculara ödeme yapmak için kaynak arıyor. Peşinatları ödenmeyen oyuncuların hafta içinde idman boykotu yapması üzerine siyah-beyazlı takım kupada Kahramanmaraşspor'a elenirken, gözler yönetime çevrildi. Pandemi sürecinin futbol ekonomisini negatif yönde etkilediğini belirten Başkan Mustafa Aydın, "Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hak edişimizin gelmemesi ödemelerde birtakım gecikmeler yaşanmasına sebep oldu" dedi.

Teknik direktör Burhanettin Basatemur ise geçen yıldan kalan borç ve bu yılın peşinatlarıyla ilgili ödeme sıkıntısı yaşandığını söyledi. Yönetimin iyi niyetle sorunu çözmeye çalıştığını dile getiren deneyimli teknik adam, "Oyuncularımız da bugüne kadar gösterdikleri özveri ve mücadeleyle takımımızı en iyi yerlere taşıdılar. Bundan sonra da taşımaya devam edeceklerdir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2020-11-08 11:58:58



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