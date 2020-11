Manisalı cimnastikçilerden uluslararası başarı

Petit four nasıl yapılır?



MANİSA, (DHA) - ULUSLARARASI Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından koronavirüs pandemisi nedeniyle online olarak düzenlenen Aerobik Cimnastik Yaş Grupları Çiftler Sanal Turnuvası'nda, ay-yıldızlı forma adına yarışan Manisa Büyükşehir Belediyesporlu sporcular Selin Özermiş ve Yudum Atan, 12-14 yaş kategorisinde şampiyon oldu. Aynı turnuvada 15-17 yaş kategorisinde yarışan sporcular Şimal Sayman ve Okay Arsan da ikincilik elde etti.

Toplam 36 ülkenin katılımıyla düzenlenen online turnuvada 19.25'lik derece alan Selin ve Yudum, katıldıkları ilk uluslararası organizasyonda şampiyonluğu elde etti. Şimal ve Okay ise 19.90'lık dereceleriyle organizasyonu çiftlerde kendi kategorilerinde ikinci sırada tamamladı.

Milli Takım ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Mehmet Ali Ekin, turnuvada elde edilen derecelerin mutluluğunu yaşarken, sporcularımızın elde ettikleri bu dereceyle Sanal Gençlik Festivali'ne (United Through Sports) katılmaya hak kazandıklarını da dile getirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, sporcuları kutladı, milli takım çatısı altında gerçekleşen bu başarıda emeği olan herkese teşekkür etti.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

