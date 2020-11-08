Başkan Çerçi ‘Üretici ve 2. El Eşya Pazarı’nı gezdi

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde kurulan Üretici ve 2. el eşya pazarını ziyaret etti. Üretici ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çerçi, pazarın önemi bir ihtiyaca cevap verdiğini söyledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, pazar günleri Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde kurulan üretici ve 2. el eşya pazarını ziyaret etti. Ziyarette Başkan Çerçi’ye Eşi Dr. Melek Çerçi, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Akyel eşlik etti. Üreticilerle sohbet eden Belediye Başkanı Çerçi, pazara olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Pazarın büyük bir ihtiyaca cevap verdiğini aktaran Başkan Çerçi, üreticilerin her zaman yanlarında olacaklarını kaydetti. Üreticileri ise sunulan hizmetten büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. Başkan Çerçi, 2. el eşya pazarını da gezerek, pazarcıları dinledi.

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