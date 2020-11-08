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Akhisarspor - Beypiliç Boluspor: 2-2

DHA

Akhisarspor - Beypiliç Boluspor: 2-2


Barış GEZİCİ / AKHİSAR (DHA)STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Yiğit Arslan (xx), Baran Eraslan (xx), Hüseyin Aylak (xx)
AKHİSARSPOR: Lukac (xx) Vrsajevic (xx), Alperen (xx), Doğukan (x), Musa Nizam (x), Taha (xxx) (Dk. 72 Onurcan x), Rotman (xx), Ali Kaan (xx) (Dk. 90 Bora), Çekdar (xxx) (Dk. 80 Hasan Ali x), Bjarnason (xx), Hadzic (xx) (Dk. 80 Bertuğ x)
BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Mosqiera (x) Kerim (xx), Aykut (x), Burak Bekaroğlu (xx), Muhammed (x), Burak Asan (xx), Bekir (xxx), Melih (x) (Dk. 73 Alican xx), Marlinho (x) (Dk. 62 Gökhan Sazdağı xxx), Abdullaev (xxx), Hamza (x) (Dk. 73 Poepon xx)
GOLLER: Dk. 28 Taha, Dk. 35 Hadzic (Akhisarspor) Dk. 32 (P) Dk. 83 (P) Bekir (Boluspor)
KIRMIZI KART: Dk. 88 Bjarnason (Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Musa Nizam, Doğukan (Akhisarspor) - Burak Bekaroğlu, Bekir (Beypiliç Boluspor)TFF 1'inci Lig'de Akhisarspor, üst üste 2 galibiyetin ardından evinde 2 kez öne geçip penaltı kaçırdığı maçta Beypiliç Boluspor'la yenişemedi: 2-2. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibinin gollerini 28'inci dakikada Taha ve 35'inci dakikada Hadzic attı. Hadzic, 49'uncu dakikada bir de penaltı atışından yararlanamadı. Boluspor'un golleri ise 32 ve 83'üncü dakikalarda penaltıdan Bekir'den geldi. Toplam 3 penaltı kararının çıktığı maçta Akhisarsporlu Bjarnason 88'inci dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu skorla Akhisar 13, Boluspor 4 puana ulaştı. Maçta konuk Boluspor'da 3, Akhisarspor'da ise 1 futbolcu koronavirüs testleri pozitif sonuçlandığı için forma giyemedi. Akhisar'da ilk golü atan Taha, gol sevincinde takım arkadaşlarıyla birlikte, "Elif, Ayda. Geçmiş olsun İzmir" yazılı 35 numaralı formayı açarak İzmir depreminde enkaz altından kurtarılan çocukları unutmadı.28'inci dakikada Akhisarspor öne geçti. Çekdar'ın ara pasıyla ceza sahısında Mosqiera'yla karşı karşıya kalan Taha, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
32'nci dakikada skor eşitlendi. Bolusporlu Bekir'in 31'inci dakikada sol kanattan kullandığı kornerde defansa yardıma gelen ev sahibinden Hadzic'in kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahasında takım arkadaşı Doğukan'ın eline çarptı. Hakem Yiğit Arslan beyaz noktayı gösterirken penaltıyı Bekir gole çevirdi: 1-1.
35'inci dakikada ev sahibi yeniden üstünlüğü yakaladı. Sağdan yine Çekdar'ın ortasını ceza alanında düzelten Hadzic, yerden sektirip vuruşuyla kaleci Mosqiera'yı avladı: 2-1.
İlk yarı bu skorla tamamlandı.
49'uncu dakikada Akhisarspor penaltıdan yararlanamadı. Bolusporlu Aykut 48'inci dakikada ceza sahasında topa koluyla müdahale edince hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Hadzic, 49'uncu dakikada kullandığı atışı yan direğe nişanladı. Dönen topu Bjarnason tamamlamak istedi, yandan aut.
52'nci dakikada Bolusporlu Melih'in sağ kanattan orta şut karışımı vuruşu yan direkten döndü.
83'üncü dakikada maça yeniden denge geldi. İlk yarıda da penaltı yaptıran Akhisarsporlu Doğukan, ceza alanında Poepon'u çekip düşürünce hakem üçüncü kez penaltı kararı verdi. Atışı yine Bekir gole çevirdi: 2-2.
88'inci dakikada ev sahibi 10 kişi kaldı. Hakem Yiğit Arslan, Bjarnason'u bir pozisyon sonrası yabancı dilde küfür ettiği gerekçesiyle direkt kırmızı kartla oyundan attı.
Karşılaşma 2-2 sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ
2020-11-08 18:07:58

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