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Akhisarspor - Boluspor maçının ardından Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu: "Çok dar bir kadroyla rotasyon yapmak zorunda kalıyoruz" Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: "Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz"

İHA

Akhisarspor - Boluspor maçının ardından Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu: "Çok dar bir kadroyla rotasyon yapmak zorunda kalıyoruz" Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: "Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz"

TFF 1. Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Akhisarspor evinde Boluspor ile 22 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
TFF 1. Lig 9. hafta mücadelesinde Akhisarspor evinde Boluspor ile 22 berabere kaldı. Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu çok dar bir kadroya sahip olduklarını belirtirken, Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer ise 3 puan almak için geldiklerini ancak geriden gelerek 1 puan aldıklarını söyledi.

Akhisarspor cephesi
Maç öncesi düşüncelerini sahaya yansıtamadıklarını kaydeden Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, "Maça başlarken, maç önü konuşmalarımızda anlattıklarımızı maalesef oyunun ilk bölümünde sahaya yansıtamadık. Çok kötü başladık oyuna. İlerleyen dakikalarda özellikle golle başlayan dakikalarda ilk 1520 dakikadan sonra istediğimiz kimliğe büründü takım. Mücadelesini devam ettirdi. 21 öne geçtik devreye de öyle girdik. İkinci devrede de çok güzel zamanda farkı açma oyunu koparma şansı yakaladık. Penaltı kaçtıktan sonra anlamsız bir şekilde savunma yapmak zorunda kaldık. Bunlar hep kadro yapısıyla ilgili. Çok dar bir kadroyla rotasyon yapmak zorunda kalıyoruz. Gündemdeki hastalık, sakatlıklar, hepsi bunu etkiliyor. Takımın tam anlamıyla sahada 34 maç arka arkaya bir güç göstermesine engel oluyor. Yapacak bir şey yok. En azından ocak ayına kadar transfer dönemine kadar alabileceğimiz en iyi verimi almaya çalışıyoruz. Özellikle savunmada genç oyuncularla oynuyoruz çok basit hatalar yapıyorlar. Nitekim bugünkü maçta sonucu tayin eden ikinci penaltı o şekilde geldi. Onlara da kızamıyorum. Bunlar oyunun içinde olan şeyler. Artık 15 günlük bir aramız var. Aradan sonra Ankara deplasmanımız var. Bu kadroyla oynayacağız. Başka bir seçeneğimiz de yok. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz” dedi.
Kupa maçında penaltı kaçıran İrfan’ın bugünkü maçta da penaltıyı kaçırmasını değerlendiren Kahyaoğlu, “Kimse dışarı atacağım diye kullanmaz. Kendine güvendi aldı. Onay alıp da aldı penaltıyı. O anlar gelişmeler anlık oluyor. Atmak için penaltı. Dışarı isteyerek atmadı” diye konuştu.

Boluspor cephesi
Akhisar’a kazanmak için geldiklerini kaydeden Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, “İyi hazırlandığımı bir maçtı. Buraya kazanmak için geldik. Bu haftaya kadar kazanamamıştık. Bu hafta bunu burada tersine çevirmek istiyorduk. Maça iyi başladık. Kalemizde neredeyse ilk pozisyon gol oldu. İlk yarıda üstün oynayan taraf genel anlamda bizdik. Zaman zaman hem bireysel hatalarımız oldu. Kolay gol yeme alışkanlığımızı bu maçta da devam ettiren bireysel hatalardan çok basit goller yedik. Deplasmanda bu kadar bireysel hatayla ucuz gol yemememiz gerekli. İkinci yarıya baktığımızda oyunun kontrolü tamamen bizim tarafımıza geçti. Dönen topları aldık, iyi hücumlar yaptık. Ama biraz üretkenlikte sorunlarımız var. Final paslarında sorunlarımız var. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Milli araya buradan 3 puan alarak çok moralli başlamak istiyorduk. Ama geriden gelerek bir puan da olsa aldık. Şu milli maç arasını çok iyi değerlendirip artık her geçen hafta üstüne koyarak ilerlemek istiyoruz” dedi.

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