Manisa'da 2 motosikletin kundaklandığı iddiası 

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Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR, (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi park halindeki 2 motosikleti kundaklayıp kayıplara karıştı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Beşeylül Mahallesi Bilge Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi park halindeki motosikletleri kundaklayıp hızla olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yanan iki motosiklete müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, motosikletlerdeki yangın söndürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, ekipler olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2020-11-08 22:41:32



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