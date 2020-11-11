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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fidan dikim etkinliğinde öğrenciler birbirine meydan okudu

İHA

Fidan dikim etkinliğinde öğrenciler birbirine meydan okudu

Bu yıl ikinci kez düzenlenen fidan dikme kampanyası Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı Geleceğe Nefes projesi ile 81 ilde 11 Kasım 2020’de saat 11.11’de başladı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Manisa’nın Kula ilçesinde de gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Öğrencilerin birbirine meydan okuduğu etkinlikte ilk etapta 2 bin fidan toprakla buluştu.
Türkiye'de ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşların yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak maksadıyla, bu yıl ikinci kez Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, bugün saat 11.11’de ülke genelinde 11 milyon fidan toprakla buluşuyor.
Ülke genelinde yürütülen geleceğe nefes kampanyası için, Kula’da da fidan dikim programı gerçekleştirildi. İzmirAnkara D300 karayolu üzerinde bulunan Körez Mahallesi civarında Kula Orman İşletme Müdürlüğü’nün öncülüğünde düzenlenen programda, 2 bin adet fidan, toprakla buluştu. Kaymakam Kemal Duru’nun da katıldığı program, renkli görüntülere de sahne oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizesinde fidan dikim alanına gelen öğrenciler, fidan dikimi esnasında birbirlerine meydan okudu. Fidan dikimi esnasında Kaymakam Kemal Duru’nun yanına gelerek en yakın arkadaşı Fatmanur Aydın’a seslenen 6. sınıf öğrencisi Hatice Gül Akın, “Ben 15 adet fidan diktim. Sana meydan okuyorum, sen kaç tane diktin?” sözlerini sarf etti. Öğrenciler, daha fazla fidan dikebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Arkadaşına meydan okuyan 6. sınıf öğrencisi Hatice Gül Akın, fidan dikim etkinliği sonunda Kaymakam Kemal Duru, Kula Orman İşletme Şefi Veli Kılıç, Divlit Orman İşletme Şefi Fatih Paksoy ve Orman Müdürlüğü personelleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Etkinliğe katılan protokol üyeleri, sivil toplum kuruluş başkanları, kolluk kuvvetleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar, ellerindeki çapalarla birlikte toplam 2 bin adet fidanı toprakla buluşturup can suyu verdi.
Etkinlik öncesinde açılış konuşmasını yapan Kula Orman İşletme Şefi Veli Kılıç, “Ormanların korunması, orman yangınlarının söndürülmesi ve her türlü ağaçlandırma faaliyetleri ülkemizde Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Ormanlar, yaşam için en gerekli şey olan oksijenin tek kaynağı ve karşılıksız üreticisidir. Şuan tüm toplumların ve ülkelerin en büyük sorunlarından bir tanesi de kurak ve su sorunudur. Giderek azalan kullanılabilir ve kaliteli suyun, tek koruyucusu ve üreticisi, yine ormanlardır. Dün, ebediyete intikalinin yıl dönümünde andığımız aziz önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in ilk yıllarında bu önemi görmüş ve Atatürk Orman Çiftliği’ne kurmuştur. Bir Kızılderili atasözünde de şöyle söylenir: ‘Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak.’ Bizim kültürümüzde de ormana ve ağaca önem verilmiştir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber efendimiz de, bir Hadisi Şerif’inde ‘Yarın kıyamet kopacağını bilseniz de, bugün elinizdeki fidanı dikin.’ demektedir.” ifadelerini kullandı.
Bu yıl ikinci kez düzenlenen ve Covid19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlik ile gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir yaşam alanı bırakmayı bir borç bildiğini ifade eden Kaymakam Kemal Duru, "Bugün burada tüm protokol üyelerimizle, siyasi partilerimizle, öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle, tüm kamu görevlileri ile, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızla, hep birlikte bugün saat 11.11’de, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı gereği, ecdadımız bize nasıl temiz bir çevre bıraktıysa, yeşil bir Türkiye bıraktıysa, bizde yeni nesillerimize daha yeşil bir Türkiye, daha yeşil bir Kula bırakmak için tüm kesimlerimizle buradayız. Geçen yıl Gökçeören Mahallesi civarında 11 bin fidanı toprakla buluşturmuştuk. Bu diktiğimiz fidanların yaklaşık yüzde 80’i tutmuş durumda. İlgili arkadaşlarımız konunun takibini yapıyorlar. Bu yıl da burada saat 11.11 itibari ile ilk etapta 2 bin fidanımızı toprakla buluşturuyoruz. İkinci etap olarak da Orman İşletme öncülüğünde yine binlerce fidan toprakla buluşacak. Daha yeşil bir Kula, daha oksijenli bir Kula bırakmak için fidan dikeceğiz. Daha yeşil bir yaşam alanı bırakmak, bizim gelecek nesillerimize borcumuz. Katılan herkese teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık,. İnşallah bu faaliyetler, tüm hızıyla devam edecektir.” İfadelerine yer verdi.
Ülkemizin ağaçlar konusunda sabote edildiği bir yılda geleceğe nefes armağan etmenin verdiği mutluluktan bahseden Jeopark Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Erdal Demiray, “Ülkemizin ağaçlar konusunda sabote edildiği böyle bir yılda, böyle bir etkinliğe bize katılma imkanı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Ülkemize bir fidan daha katkıda bulunduysak ne mutlu bize.” dedi.
Bekir Sacide Filiz Keleşoğlu Anadolu Lisesi 11.sınıf öğrencisi Sena Öztürk ise, “Fidan dikimine geçen yıl da katıldım, bu yıl da katılma şansı buldum. Toprağa diktiğimiz bir fidan ile geleceğe bir nefes armağan ettiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah diktiğimiz fidanların koca bir ağaca dönüştüğünü de görürüz.” ifadelerini kullandı.

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