Fidan dikim seferberliğine Manisa CBÜ'den destek

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün koordine ettiği “Geleceğe Nefes Ol” sloganı ile tüm Türkiye’de eş zamanlı gerçekleştirilen, “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü” kapsamındaki fidan dikme seferberliğinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi de yerini aldı.

Tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak Manisa’nın Yunusemre İlçesi’ne bağlı Yağcılar mahallesi Büyüksümbüller mevkiinde gerçekleşen fidan dikim törenine, Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, Prof. Dr. Kıvanç Günhan ile Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Bora Canbula ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Vural da katıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç; sadece bugün için değil her zaman fidan dikme seferberliklerine tam destek vereceklerini söyleyerek, gerçekleşen etkinlikle çok sayıda fidanın toprakla buluştuğunu belirtti ve ardından, “Stratejik planlarımız arasında topluma hizmet, çevreyi korumak yer alıyor. Fidan dikmek, çevreyi korumak adına yapacağımız en doğru hareketlerden biri.” diyerek, yeşil bir çevre temennisinde bulundu.

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