Manisa FK'ya yan bakılmıyor

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MANİSA, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Amed Sportif'le deplasmanda giriştiği gol düellosunu da 4-3 kazanan Manisa Futbol Kulübü, müthiş istatistiklerle liderlik koltuğundaki yerini perçinledi. Diyarbakır'da 2 kez öne geçip ardından rakibin 3-3 beraberliği yakaladığı maçta 3 puana 90'ıncı dakikada Mehmet Yılmaz'la ulaşan siyah-beyazlı ekip, 9 maçta 8'inci galibiyetini elde etti.

Gruptaki namağlup 3 takımdan biri olup 25 puanla en yakın rakibinin 5 puan önünde zirvede yer alan Manisa FK, gol ve genel averaj sayısında da en yakın rakiplerini 2'ye katladı. Manisa Futbol Kulübü, oynadığı 9 maçta 30 gol atıp maç başına 3.3 gol ortalaması yakaladı. Oynadığı 9 maçta kalesinde yalnız 7 gol gören siyah-beyazlılar, tam 23 genel averajla en yakın rakibine 13 gol averajı fark attı. Manisa ekibi ligde cumartesi günü Kahramanmaraşspor'u ağırlayacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-11-12 11:04:40



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