MASKİ Genel Müdürlüğü, bereketli Gediz ve Bakırçay havzalarını korumak için 330 milyon liralık yeni bir yatırım hamlesi gerçekleştiriyor. Demirci, Selendi, Sarıgöl ve Köprübaşı ilçelerine inşa edilecek tesisler ile il genelinde atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe merkezi kalmayacak. İlçelerde içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları da yapılacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Manisa bırakmak için çevreci yatırımlarına devam ediyor. Manisa Merkez, Turgutlu, Soma, Gördes, Alaşehir Merkez ve Kavaklıdere’ye yeni atıksu arıtma tesisleri inşa ederek Gediz ve Bakırçay’a nefes aldıran MASKİ, il genelinde toplamda 19 atıksu arıtma tesisini başarılı bir şekilde işletiyor. Manisa’nın doğasının korunması için yeni tesis hamleleri de yapılarak Demirci, Selendi, Sarıgöl ve Köprübaşı ilçelerine atıksu arıtma tesisleri kazandırılacak. İlçelerde içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları da yapılacak.



330 milyon liralık atıksu arıtma tesisi ve altyapı yatırımı geliyor

MASKİ Genel Müdürlüğünün 2020 yılı 2. Olağan Genel Kurulu’nda yeni atıksu arıtma tesisi ve altyapı yatırımlarına değinen Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, “Yüzde 50’si İller Bankası tarafından hibe edilecek SUKAP projesi kapsamında Demirci ilçemize atıksu arıtma tesisi, 85 kilometre içme suyu ve 80 kilometre kanalizasyon hattı, Selendi ilçemize atıksu arıtma tesisi, 37 kilometre içme suyu, 39 kilometre kanalizasyon ve 10 kilometre yağmursuyu hattı, Sarıgöl ilçemiz ile Kırkağaç İlyaslar mahallemize de atıksu arıtma tesisi kazandıracağız. Bu yatırımların öngörülen bedeli 230 milyon TL’dir. Köprübaşı merkez atıksu arıtma tesisi ile ilçe merkezi ve Borlu mahallesi altyapı çalışmaları için de İller Bankasına 100 milyon liralık kredi başvurusunda bulunacağız. Bu yatırımlarımız ile atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe merkezimiz kalmayacak” ifadelerini kullandı.

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