Başkan Akın’dan Kılıçdaroğlu ve Akşener’e ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Akın’dan Kılıçdaroğlu ve Akşener’e ziyaret

İHA

Başkan Akın’dan Kılıçdaroğlu ve Akşener’e ziyaret

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Ankara’daki temasları kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Başkan Çetin Akın gün sonunda ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezinde bir araya geldi.
Başkan Çetin Akın ilk olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e İYİ Parti Genel Merkezinde ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Çetin Akın ziyarette Genel Başkan Meral Akşener’e Turgutlu’da gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği projelerini anlattı ve Turgutlulular’ın selamını iletti. Görüşme sonunda Başkan Çetin Akın, Genel Başkan Akşener’e Turgutluspor forması, Manisa’nın meşhur üzümü ve mesir macununu hediye etti. Ziyarette Başkan Akın’a CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan ve Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu eşlik etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e gerçekleşen ziyaretin ardından Başkan Çetin Akın, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan ve Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu ile birlikte CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’u ziyaret etti. Başkan Çetin Akın ziyaretin sonunda Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’a Manisa’nın meşhur üzümü ve mesir macununu hediye etti.
Ankara’daki temaslarının sonunda ise Başkan Çetin Akın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan ve Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezinde bir araya geldi. Başkan Çetin Akın’ın Turgutlu’da gerçekleştireceği proje ve çalışmalar hakkında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşlerinin alındığı ziyarette Başkan Akın ayrıca Turgutlulular’ın selamını iletti. Görüşmenin sonunda Başkan Akın, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na isminin yazılı olduğu Turgutluspor forması ile Manisa’nın meşhur üzümü ve mesir macununu hediye etti.
Ankara’daki ziyaretleri hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin, “Ankara’daki ziyaretlerimiz kapsamında Millet İttifakı ortağımız İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ile Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Turgutlumuzda gerçekleştirdiğimiz ve bundan sonraki süreçte hayata geçireceğimiz projelerimiz hakkında bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulunduk. Misafirperverliği için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Parti Ailesi ile Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Ailemize teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunusemre’den kadınlara spor çağrısı
YEREL HABERLER Yunusemre’den kadınlara spor çağrısı
Atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe merkezi kalmayacak
YEREL HABERLER Atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe merkezi kalmayacak
'Ayva bolluğu kışın sert geçeceğine işaret' Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki çiftçiler kavak ağaçlarının yapraklarını tepeden dökmesi ve ayva bolluğunun kışın sert geçeceğinin işareti olduğunu belirtti
YEREL HABERLER 'Ayva bolluğu kışın sert geçeceğine ...
Turgutluspor'dan acı fren
YEREL HABERLER Turgutluspor'dan acı fren
Manisa FK'ya yan bakılmıyor
YEREL HABERLER Manisa FK'ya yan bakılmıyor
İş kamyonu foseptik çukuruna düştü
YEREL HABERLER İş kamyonu foseptik çukuruna düştü
Enkaz altındaki Buse ile telefonla konuşan Kızılay görevlisi, o anları anlattı
YEREL HABERLER Enkaz altındaki Buse ile telefonla konuşan Kızılay ...
Vali Karadeniz Aigai'de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Karadeniz Aigai'de incelemelerde bulundu
Manisa'da 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması
YEREL HABERLER Manisa'da 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması
Fidan dikim seferberliğine Manisa CBÜ'den destek
YEREL HABERLER Fidan dikim seferberliğine Manisa CBÜ'den destek
Turgutlu Belediyesi kendi asfalt şantiyesini yapacak
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi kendi asfalt şantiyesini yapacak
Selendi'de fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Selendi'de fidanlar toprakla buluştu
Fidan dikim etkinliğinde öğrenciler birbirine meydan okudu
YEREL HABERLER Fidan dikim etkinliğinde öğrenciler birbirine meydan ...
Tilkilere köfte şeklinde kuduz aşısı Tilkilerde oral yolla kuduz aşılamasına devam ediliyor
YEREL HABERLER Tilkilere köfte şeklinde kuduz aşısı Tilkilerde oral ...
Şehzadeler’de geleceğe nefes olacak fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Şehzadeler’de geleceğe nefes olacak fidanlar toprakla ...
Manisa’da da 65 yaş üstüne kısıtlama Artan korona virüs vakaları sonrası Manisa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş ve üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı
YEREL HABERLER Manisa’da da 65 yaş üstüne kısıtlama Artan korona ...
Yunusemre Belediyesinden pandemiyle mücadeleye araç desteği
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesinden pandemiyle mücadeleye araç ...
Park halindeki araçlardan mazot çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Park halindeki araçlardan mazot çalan hırsız ...
Gördes’teki seralarda üretim başladı
YEREL HABERLER Gördes’teki seralarda üretim başladı
Gelecek için fidan diktiler Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 3 bin 550 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Gelecek için fidan diktiler Manisa'nın Alaşehir ...
İzmir depreminde görev alan daire başkanlıklarına teşekkür plaketi
YEREL HABERLER İzmir depreminde görev alan daire başkanlıklarına ...
Somaspor ve Manisaspor evinde
YEREL HABERLER Somaspor ve Manisaspor evinde
40 kiloyla başladı bu yıl hedefi 15 ton Hem kendi işini kurdu hem de kadınlara istihdam oluşturdu Evde oturmak yerine iş hayatına atıldı bugün siparişlere yetişemiyor Balkonunda kuruttuğu 40 kilo Cennet elmasını pazarda satarak iş hayatına atılan kadın girişimci bu yıl 15 ton Cennet elması pazarlama hedefinde
YEREL HABERLER 40 kiloyla başladı bu yıl hedefi 15 ton Hem kendi ...
Cezaevinde yapmayı öğrendiği gemi maketi iş kapısı oldu
YEREL HABERLER Cezaevinde yapmayı öğrendiği gemi maketi iş kapısı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X