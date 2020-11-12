İzmir depreminin kahramanlarına teşekkür

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, hızla afet bölgesine giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü de, kahraman itfaiyecileri ziyaret ederek, afet bölgesinde gösterdikleri özverili çalışma nedeniyle teşekkür etti ve plaket takdim etti.

30 Ekim tarihinde İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kısa sürede afet bölgesine ulaşarak, komşu ilimizde arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Beton blokların altına girerek, depremzedeleri enkazdan kurtarmak için adeta zamanla yarışan itfaiye ekipleri, özverili mücadeleleriyle hepimizi gururlandırdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Özel Kalem Müdürü Gökmen Aytaç, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği’ni ziyaret ederek, kahraman itfaiyecilere afet bölgesinde gösterdiği özverili çalışma nedeniyle teşekkür etti. Başkan Vekili Güzgülü ve beraberindekiler İtfaiye Amirliğinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve itfaiye ekipleri tarafından karşılandı.

Deprem bölgesinde gösterdikleri özverili çalışma nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, “Bu kutsal görevi, özveriyle yaptığınız için şahsım adına ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün adına teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Allah razı olsun. İnşallah, bir daha böyle acılar yaşamayız” dedi.

Güzgülü, konuşmasının ardından 17 ilçeden İzmir’deki afet bölgesine gelerek canlabaşla çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine plaket takdim etti.

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