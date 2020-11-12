Dükkanının önüne gelen fareyi, elleriyle besliyor



Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, reklam tabela işleriyle uğraşan Veli Vural'ın (45), bir fareyi elleri ile beslemesi görenleri şaşırtıyor.

Turgutlu'nun Altay Mahallesi Tınaztepe Sokak´ta reklam tabela işleri yapan Veli Vural, sokak kedileri için ekmek bıraktığı dükkanının önünde, bir süre önce fare gördü. Vural, farenin aç olduğunu düşünerek bir süre ona da yiyecek verdi. Vural, bir süre sonra kendisine alışan fareyi elleriyle beslemeye başladı. Fareyi kedilerden de koruduğunu söyleyen Vural, "Kediler için bıraktığımız ekmeklere dadanan fareyi tesadüfen gördük. İlk zamanlar hiç rahatsız etmedik. O da zamanla bizden kendisine zarar gelmeyeceğini anladı. Sonrasında yiyecek vererek bize iyice alışmasını sağladık. O da bir can taşıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2020-11-12 14:53:06



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