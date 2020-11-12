Somaspor - Çarşambaspor: 3-0

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA) - STAT: Soma Atatürk

HAKEMLER: Emre Korkmaz (xx), Mehmet Ali Vardar (xx), Melih Tan (xx)

SOMASPOR: Muharrem Tunay (xxx) Melih (xxx), Oğuzhan (x), Uğur (xxx) (Dk. 90+1 Kadir), Nurettin (xxx) (Dk. 90+1 Yasin), Emre Tekin (xx) (Dk. 64 Muhammed xxx), Onur (xxx), Hakan (xx), Enes (xxx), Özcan (xx) (Dk. 74 Ali xx), Umut Koray (xx) (Dk. 74 Eren xx)

ÇARŞAMBASPOR: Kadir (x) Kaan (xx), Oğuzhan (x), Kemal Sabri (x), Veysel (x) (Dk. 74 Ömer Can xx), Abdulkadir (xx), Murat (x) (Dk. 78 Mete Han x), Erhan (xx), Selahattin (x), Muhammet Mustafa (xx), Abdulsamet (x)

GOLLER: Dk. 25 Uğur, Dk. 85 (Pen.) Nurettin, Dk. 90 Muhammed (Somaspor)

SARI KARTLAR: Özcan, Nurettin (Somaspor), Abdulsamet, Kemal Sabri, Muhammet Mustafa, Oğuzhan, Selahattin, Kaan (Çarşambaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 84 Oğuzhan (Somaspor)MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Somaspor, üst üste üçüncü galibiyetini evinde Çarşambaspor'u evinde farklı yenerek aldı, liderlik koltuğunu tek başına eline geçirdi: 3-0.

Soma Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibinin gollerini 25'inci dakikada Uğur, 85'inci dakikada penaltıdan Nurettin ve 90'ıncı dakikada Muhammed attı. Soma'da oğuzhan, 84'üncü dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Grupta bu sezon çıktığı 8 maçta namağlup 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Somaspor, bu skorla liderliğe kuruldu.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)

2020-11-12 15:04:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.