Manisaspor - Nevşehir Belediyespor: 0-0

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Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA) - STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Gürkan Tanoğlu (xx), Selman Timur (xx), Ömer Akman (xx)

MANİSASPOR: Abdülkadir (xx) Yusuf (xx), Kaan (x) (Dk. 61 Bahtiyar xx), Çağrı (xx), Burak (xxx), Atakan (xx) (Dk. 90 Halil İbrahim), Uğur (x) (Dk. 76 Anıl x), Serhat (xx), Mehmet İncebacak (xxx) (Dk. 90+1 Vahap), Lider (xx), Murat (x)

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Furkan Güzel (xxx) Muhammet Serdar (xx), İsmail (xxx), Efe Can (x), Muhammed Burak (xx) (Dk. 43 Furkan Mızrak xx), Erhan (xx), Emre (x) (Dk. 70 Furkan Parsak xx), Hasan (x), Ahmet Eren (xxx) (Dk. 90+2 Batuhan), Muhammed Furkan (xx), İlyas (x)

SARI KARTLAR: İlyas, Hasan, İsmail, Efe Can (Nevşehir Bld), Yusuf, Halil İbrahim (Manisaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 39 İlyas (Nevşehir Bld)MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta galibiyetsiz son sıradaki Manisaspor, mağlubiyet serisine evinde uzun süre 10 kişi oynayan Nevşehir Belediyespor'la 0-0 berabere kalarak son verdi. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki maçta konuk ekipten İlyas, 39'uncu dakikada kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı. Daha önce uzun yıllar kalesini koruduğu kulübe 12 sene sonra teknik direktör olarak dönen Bülent Ataman yönetiminde ilk maçına çıkan Manisaspor, üst üste 4 mağlubiyetin ardından aldığı beraberlikle bu sezon ikinci kez puanla tanıştı. DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)

2020-11-12 15:13:56



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