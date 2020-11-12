TFF 3. Lig: Somaspor: 3 - Çarşambaspor: 0

Misli.Com TFF 3.Lig 3.Grup 8. hafta maçında Somaspor, evinde konuk ettiği Çarşambaspor’u 30 mağlup etti.
Stat: Soma Atatürk
Hakemler:Emre Korkmaz xx, M.Ali Vardar xx, Melih Tan xx,
Somaspor:Tunay xx, Enes xx, Hakan xxx, Onur xx, Melih xx, Oğuzhan Yıldırım xx, Nurettin xxx (Yasin dk. 90 ?), Uğur xx (Kadir dk. 90 ?), Özcan xx(Ali dk. 74 xx), Emre xx, Umut xx (Eren Yeşil dk. 74 x)
Çarşambaspor:Kadir x, Erhan x, Muhammet Mustafa xx, Oğuzhan Yıldırım xx, Veysel xx (Ömercan dk. 74 x), Abdulkadir xx, Kaan xx, Murat xx (Mete Han dk. 78 x), Abdulsamet xx (Metin dk. 88 ?) Kemal Sabri x, Selahattin x
Goller: Uğur Can (dk. 25), Nurettin (dk.83 pen.), Muhammed Öztürk (90+2) (Somaspor)
Kırmızı kart: Oğuzhan (dk. 84) (Somaspor)
Sarı kartlar: Özcan, Nurettin, Oğuzhan Yıldırım (Somaspor), Abdulsamet, Kemal Sabri, Muhammet Mustafa, Oğuzhan Yıldırım, Kaan, Selahattin (Çarşambaspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.