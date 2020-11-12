Salihli’de HES kodu olmayan esnaf tezgah açamayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli’de HES kodu olmayan esnaf tezgah açamayacak

İHA

Salihli’de HES kodu olmayan esnaf tezgah açamayacak

Manisa'nın Salihli ilçesindde Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği pazar yerlerinde HES kodu olmayan esnaf tezgah açamayacak.
Manisa’nın Salihli ilçesindeki Hıfzıssıhha Kurulu, pandemi süresince pazar yerlerinde bir dizi tedbir aldığı tedbirlere bir yenisini ekledi. Buna göre Salihli pazaryerlerinde HES kodu olmayan esnaf, tezgah açamayacak. Uygulanacak olan yeni önlemler kapsamında, Çarşamba Pazarı Salı ve Çarşamba günleri, Pazar Pazarı Cumartesi ve Pazar günleri, Üretici Pazarı Cuma günü, Cumartesi Pazarı ve 2. El Eşya Pazarı Cumartesi günü ve Açık Oto Pazarı Pazar günü saat 18.00’e kadar açık kalacak. Pazaryerleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda sigara içme yasağı getirilirken HES kodu olmayan pazaryeri esnaflarının pazara alınmayacağı belirtildi.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da pazaryerinde üyesi bulunan esnaf oda başkanları ile bir araya gelerek İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun koronavirüs vakalarının artması nedeniyle aldığı yeni kararları açıkladı.

Pazaryerlerinde sigara içilmeyecek
Pazaryerlerinde oluşabilecek yoğunluğun azaltılması amacıyla yeni alınan kararların ilçe genelinde uygulanacağını belirten Başkan Kayda, “Kovid19 salgını ülke genelinde olduğu gibi Salihli’mizde de artış gösteriyor. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak halkımızın sağlığını korumak amacıyla yeni kararlar aldık. Buna göre; Çarşamba Pazarı Salı ve Çarşamba günleri, Pazar Pazarı Cumartesi ve Pazar günleri, Üretici Pazarı Cuma günü, Cumartesi Pazarı ve 2. El Eşya Pazarı Cumartesi günü ve Açık Oto Pazarı Pazar günü saat 18.00’e kadar açık kalacak. Pazaryerleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar ile Mithat Paşa Caddesi (Sevgi Yolu), Kurudere Caddesi ve İrfan Sokak’ta (Dutlu Sokak) sigara içme yasağı getirildi. Zabıta Müdürlüğümüzün denetiminde HES kodu olmayan esnaflarımız pazaryerlerine alınmayacak. Maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edelim, alınan tüm kararlara mutlaka uyalım” dedi.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında Belediye Seminer Salonunda gerçekleşen toplantıya, Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Murat Makasçı, Bakkallar Odası Başkanı İsmail Ünlü, Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Rıfat Yavaş, Terziler ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Şerif Ali Girgin ile Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Somaspor - Çarşambaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Somaspor - Çarşambaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
TFF 3. Lig: Manisaspor: 0 - Nevşehir Belediye Spor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Manisaspor: 0 - Nevşehir Belediye Spor: 0
Manisaspor - Nevşehir Belediyespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisaspor - Nevşehir Belediyespor (FOTOĞRAFLAR)
TFF 3. Lig: Somaspor: 3 - Çarşambaspor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Somaspor: 3 - Çarşambaspor: 0
Somaspor - Çarşambaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Somaspor - Çarşambaspor (FOTOĞRAFLAR)
Manisa’da zabıtadan Covid-19 bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Manisa’da zabıtadan Covid-19 bilgilendirmesi
Yunusemre’de Marifetli Eller Pazarı kuruluyor
YEREL HABERLER Yunusemre’de Marifetli Eller Pazarı kuruluyor
Manisaspor - Nevşehir Belediyespor: 0-0
YEREL HABERLER Manisaspor - Nevşehir Belediyespor: 0-0
Manisa’da 4 bin 700 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa’da 4 bin 700 litre sahte içki ele geçirildi
Somaspor - Çarşambaspor: 3-0
YEREL HABERLER Somaspor - Çarşambaspor: 3-0
Dükkanının önüne gelen fareyi, elleriyle besliyor
YEREL HABERLER Dükkanının önüne gelen fareyi, elleriyle besliyor
Şerit ihlali yapıp, TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Şerit ihlali yapıp, TIR'la çarpışan otomobilin ...
İzmir depreminin kahramanlarına teşekkür
YEREL HABERLER İzmir depreminin kahramanlarına teşekkür
Şehzadeler’de, 2 milyona mal olacak projenin temeli törenle atıldı
YEREL HABERLER Şehzadeler’de, 2 milyona mal olacak projenin temeli ...
Asfalt emekçilerine teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Asfalt emekçilerine teşekkür belgesi
MASKİ, sel felaketlerinin önüne geçiyor
YEREL HABERLER MASKİ, sel felaketlerinin önüne geçiyor
Yeşil alanlarda LED aydınlatma ile tasarruf sağlanıyor
YEREL HABERLER Yeşil alanlarda LED aydınlatma ile tasarruf ...
Ulaşımda korona virüs önlemleri görüşüldü
YEREL HABERLER Ulaşımda korona virüs önlemleri görüşüldü
Manisa’da otomobil karşı şeride geçip tıra çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Manisa’da otomobil karşı şeride geçip tıra çarptı: 1 ...
Yunusemre’de kitap ve oyuncak kampanyası
YEREL HABERLER Yunusemre’de kitap ve oyuncak kampanyası
Başkan Akın’dan Kılıçdaroğlu ve Akşener’e ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Akın’dan Kılıçdaroğlu ve Akşener’e ziyaret
Yunusemre’den kadınlara spor çağrısı
YEREL HABERLER Yunusemre’den kadınlara spor çağrısı
Atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe merkezi kalmayacak
YEREL HABERLER Atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe merkezi kalmayacak
'Ayva bolluğu kışın sert geçeceğine işaret' Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki çiftçiler kavak ağaçlarının yapraklarını tepeden dökmesi ve ayva bolluğunun kışın sert geçeceğinin işareti olduğunu belirtti
YEREL HABERLER 'Ayva bolluğu kışın sert geçeceğine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X