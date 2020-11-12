Manisa'da yaralı köpek vicdanları sızlattı



Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde DSİ şantiyesinin çevresindeki kırsal alanda yaralı ve bitkin halde görülen köpek, vatandaşları üzdü. Vatandaşlar, bu bölgeye birçok kez köpek bırakıldığını belirterek, önlem alınmasını istedi.

Turgutlu Irlamaz Çayı Kısmalı mevkisinde hasta ve yaralı halde kaderine terk edilmiş olarak görülen köpek, vicdanları sızlatta. Devlet Su İşleri'ne ait (DSİ) şantiyenin yakınında tek başına yemek arayan köpeğin, vücudunun birçok yerinde yaralar bulunduğu ve bitkin halde olduğu görüldü. Yoldan tarım arazilerine giden vatandaşlar, gördükleri manzaradan çok etkilendiklerini ancak zaman zaman insanların hayvanlarını buraya terk ettiklerini ve maalesef bu görüntülerle sık sık karşılaştıklarını anlattı. Vatandaşlar, terk edilen hayvanların yıllardır bu durumda olduklarını ellerinden geldiğince onlara yemek getirdiklerini ancak bu çabalarının yetersiz kaldığını belirterek, ilgililerin ve hayvan severlerin bu duruma el atmaları gerektiğini ifade etti. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2020-11-12 19:45:40



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