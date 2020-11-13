Lider Manisa FK'nın rakibi Kahramanmaraş

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MANİSA, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alarak en yakın rakibinin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü yarın evinde Kahramanmaraşspor'u ağırlayacak. Mümin Özkasap Tesisleri'ndeki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Şampiyonluk yarışında yoluna firesiz devam etmeyi isteyen siyah-beyazlı ekip şimdiye kadar yalnız 2 puan kaybı yaşayıp 25 puan toplarken, konuk Kahramanmaraşspor ise 6 maçta 7 puanı hanesine yazdırdı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-11-13 11:03:45



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