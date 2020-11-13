Turgutluspor telafi arıyor

TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona 5'te 5'le lider başladıktan sonra son 4 maçta 3 mağlubiyetle koltuktan inen Turgutluspor, yarın evinde GMG Kastamonuspor önünde telafi arayacak. 7 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te start alacak. Ev sahibi ekip grupta 18 puanla, 22 puanlı lider Eyüpspor'un gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Konuk Kastamonu ise 9 puanla düşme hattında bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)
2020-11-13 11:14:32
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