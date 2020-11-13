İzmir depremine ışık olan kahramanlara plaket Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü İzmir depreminde enkaz bölgelerine jeneratör ve ışık desteği sağlayan ekibe teşekkür plaketi takdim edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmir depremine ışık olan kahramanlara plaket Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü İzmir depreminde enkaz bölgelerine jeneratör ve ışık desteği sağlayan ekibe teşekkür plaketi takdim edildi

İHA

İzmir depremine ışık olan kahramanlara plaket Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü İzmir depreminde enkaz bölgelerine jeneratör ve ışık desteği sağlayan ekibe teşekkür plaketi takdim edildi

İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde enkaz bölgelerine ışık ve jeneratör desteği sağlayan MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerine Genel Müdür Burak Aslay tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.
MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, İzmir’de meydana gelen depremde gösterdikleri özverili çalışma nedeniyle Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerine plaket takdim ederek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün teşekkürlerini iletti. Afet bölgesinde birlik ve beraberlik içerisinde önemli işler yaptıklarını söyleyen Aslay, MASKİ olarak deprem bölgesine ışık olduklarını ifade ederek, “Allah, ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın.” dedi.
İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde afet bölgesinde görev alan MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerine Genel Müdür Burak Aslay tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Deprem bölgesinde üstün gayret göstererek özverili bir şekilde görev yapan personeller için düzenlenen plaket takdim törenine MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Şahika Orhan katıldı.

MASKİ deprem bölgesinde seferber oldu
Meydana gelen depremde bölgeye ilk gidenlerden olduklarının altını çizen MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Deprem ülkemizde sürekli görünen, maalesef can kayıplarına ve mal kayıplarına neden olan bir afet. Yakınımızda İzmir’de böyle bir afetin meydana gelmesinden dolayı hepimiz çok üzgünüz. Ama şunu diyebiliriz ki, meydana gelen afetlerde birlik ve bütünlüğümüzden ödün vermeden Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde MASKİ olarak afet bölgesine müdahalede bulunduk. Işık kulelerimiz ve jeneratörlerimiz ile afet bölgesine ışık olduk. En önemlisi ise siz değerli personellerimiz ile İzmirli kardeşlerimize yardımcı olmaya çalıştık. Çok şükür enkazlardan birçok kişiyi de sağ salim çıkarttık. Hepinizden Allah razı olsun. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın.” dedi.

Başkan Ergün’den personele teşekkür
Afet bölgesinde canla başla görev yapan personellere teşekkür plaketi takdim eden Genel Müdür Burak Aslay, “İzmir’de meydana gelen deprem ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile İtfaiye dairesi başta olmak üzere ilgili daire başkanlıkları ve MASKİ Genel Müdürlüğü personeli afet bölgesinde seferber oldu. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı bir şekilde çıkarılması adına başarılı çalışmalar yürüten ekiplerimize Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün teşekkürlerini iletmeyi bir borç bilirim. Ben de Sayın Başkanımız ve Genel Müdürlüğümüz adına böyle bir afet durumunda canla başla mesai mefhumu gözetmeden bölgeye giderek enkaz altındaki vatandaşlarımızı çıkarmaya yönelik yapmış olduğunuz bütün çalışmalar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun.” dedi.
Genel Müdür Aslay, açıklamasının ardından deprem bölgesinde görev yapan personele tek tek teşekkür ederek plaketlerini takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turgutluspor telafi arıyor
YEREL HABERLER Turgutluspor telafi arıyor
Lider Manisa FK'nın rakibi Kahramanmaraş
YEREL HABERLER Lider Manisa FK'nın rakibi Kahramanmaraş
SMA hastası Rümeysa bebek için kritik 53 gün
YEREL HABERLER SMA hastası Rümeysa bebek için kritik 53 gün
Manisa'da 2 çocuklu ailenin 3 gün önce taşındığı evde yangın çıktı
YEREL HABERLER Manisa'da 2 çocuklu ailenin 3 gün önce taşındığı evde ...
Anne ve 2 çocuğu yangından son anda kurtuldu Alaşehir’de korkutan yangın 3 gün önce taşındıkları evleri yandı
YEREL HABERLER Anne ve 2 çocuğu yangından son anda ...
87 yaşındaki çevreciden, Irlamaz Çayı tepkisi
YEREL HABERLER 87 yaşındaki çevreciden, Irlamaz Çayı tepkisi
Manisa'da yaralı köpek vicdanları sızlattı
YEREL HABERLER Manisa'da yaralı köpek vicdanları sızlattı
Modern tesiste yüzme havuzu yeniden hizmete açıldı
YEREL HABERLER Modern tesiste yüzme havuzu yeniden hizmete açıldı
Salihli’de HES kodu olmayan esnaf tezgah açamayacak
YEREL HABERLER Salihli’de HES kodu olmayan esnaf tezgah açamayacak
Somaspor - Çarşambaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Somaspor - Çarşambaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
TFF 3. Lig: Manisaspor: 0 - Nevşehir Belediye Spor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Manisaspor: 0 - Nevşehir Belediye Spor: 0
Manisaspor - Nevşehir Belediyespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisaspor - Nevşehir Belediyespor (FOTOĞRAFLAR)
TFF 3. Lig: Somaspor: 3 - Çarşambaspor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Somaspor: 3 - Çarşambaspor: 0
Somaspor - Çarşambaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Somaspor - Çarşambaspor (FOTOĞRAFLAR)
Manisa’da zabıtadan Covid-19 bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Manisa’da zabıtadan Covid-19 bilgilendirmesi
Yunusemre’de Marifetli Eller Pazarı kuruluyor
YEREL HABERLER Yunusemre’de Marifetli Eller Pazarı kuruluyor
Manisaspor - Nevşehir Belediyespor: 0-0
YEREL HABERLER Manisaspor - Nevşehir Belediyespor: 0-0
Manisa’da 4 bin 700 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa’da 4 bin 700 litre sahte içki ele geçirildi
Somaspor - Çarşambaspor: 3-0
YEREL HABERLER Somaspor - Çarşambaspor: 3-0
Dükkanının önüne gelen fareyi, elleriyle besliyor
YEREL HABERLER Dükkanının önüne gelen fareyi, elleriyle besliyor
Şerit ihlali yapıp, TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Şerit ihlali yapıp, TIR'la çarpışan otomobilin ...
İzmir depreminin kahramanlarına teşekkür
YEREL HABERLER İzmir depreminin kahramanlarına teşekkür
Şehzadeler’de, 2 milyona mal olacak projenin temeli törenle atıldı
YEREL HABERLER Şehzadeler’de, 2 milyona mal olacak projenin temeli ...
Asfalt emekçilerine teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Asfalt emekçilerine teşekkür belgesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X