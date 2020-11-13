Yeni doğan bebeği cami avlusuna bıraktılar Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yeni doğmuş bir kız bebeği cami avlusuna terk edilmiş halde bulundu Sağlık ekipleri tarafından hastanede tedavi altına alınan bebeği kim ya da kimlerin bıraktığı araştırılıyor

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yeni doğan ve cinsiyeti kız olan bir bebek cami avlusuna bırakıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan Selahaddin Eyyubi caminin avlusunda bir bebek bulundu. Kimliği belirsiz kişi yada kişilerce cami avlusuna bırakıldığı iddia edilen bebek sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bebeğin tedavisi hastanede devam ederken polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

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