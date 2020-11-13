Dezenfeksiyon uygulamasında çocuk oyun grupları da unutulmuyor

Korona virüs salgınına karşı ilk günden beri etkin bir mücadele sergileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve ebeveynlerinin bolca vakit geçirdiği parklardaki oyun gurupları ve spor aletlerinde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, çocukların ve ebeveynlerinin sağlıklı ortamda vakit geçirebilmeleri amacıyla dezenfekte çalışmalarını periyodik aralıklarla sürdürdüklerini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, korona virüs salgına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını kentin dört bir yanında sürdürüyor. Bu kapsamda, periyodik olarak toplu kullanım alanlarında dezenfekte uygulaması yapan Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve ebeveynlerinin bolca vakit geçirdiği, parklardaki oyun gurupları ve spor aletlerinde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, “Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı otobüs, durak, terminal gibi toplu kullanım alanlarının yanı sıra, çocuklarımızın ve ebeveynlerinin sağlıklı ortamda vakit geçirebilmeleri amacıyla oyun gurupları ve spor aletlerinde dezenfekte çalışması gerçekleştiriyoruz” dedi.

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