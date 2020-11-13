Drenaj kanalına düşen 2 keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Manisa'nın Kula ilçesinde yapımı devam eden Kula Devlet Hastanesi inşaatının 8 metrelik drenaj kanalına düşen 2 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kula’da yapımı devam eden Kula Devlet Hastanesi inşaatında çalışan işçiler, çevre temizliği esnasında drenaj kanalında 2 keçinin olduğunu fark etti. İşçilerin haber vermesiyle olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, hayvan kurtarma aparatlarıyla yaptığı yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu keçileri düştükleri 8 metrelik drenaj kanalından kurtardı.

Yapılan çalışmayı izleyen keçilerin sahibi Süleyman Güre keçilerin kurtarılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bir gün önce keçilerimi otlatmak amacıyla çıkarmıştım. Köpeklerin sürüye havlaması sonucu keçiler ürkerek dağıldı. Bu ikisi kanala düşmüş. Dün akşamdan beri keçilerimi arıyordum. Keçilerimi bulduğuma çok sevindim, ekiplerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Keçileri kurtarılan Güre, dağda otlattığı sürüsünün yanına geri döndü.

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