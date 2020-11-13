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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Drenaj kanalına düşen 2 keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

İHA

Drenaj kanalına düşen 2 keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Manisa'nın Kula ilçesinde yapımı devam eden Kula Devlet Hastanesi inşaatının 8 metrelik drenaj kanalına düşen 2 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kula’da yapımı devam eden Kula Devlet Hastanesi inşaatında çalışan işçiler, çevre temizliği esnasında drenaj kanalında 2 keçinin olduğunu fark etti. İşçilerin haber vermesiyle olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, hayvan kurtarma aparatlarıyla yaptığı yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu keçileri düştükleri 8 metrelik drenaj kanalından kurtardı.
Yapılan çalışmayı izleyen keçilerin sahibi Süleyman Güre keçilerin kurtarılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bir gün önce keçilerimi otlatmak amacıyla çıkarmıştım. Köpeklerin sürüye havlaması sonucu keçiler ürkerek dağıldı. Bu ikisi kanala düşmüş. Dün akşamdan beri keçilerimi arıyordum. Keçilerimi bulduğuma çok sevindim, ekiplerden Allah razı olsun." diye konuştu.
Keçileri kurtarılan Güre, dağda otlattığı sürüsünün yanına geri döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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