Cami avlusuna bırakılan erkek bebek yoğun bakımda Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yeni doğmuş bir erkek bebeği cami avlusuna terk edilmiş halde bulundu Sağlık ekipleri tarafından hastanede tedavi altına alınan bebeği kim ya da kimlerin bıraktığı araştırılıyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yeni doğan bir bebek cami avlusuna terk edilmiş bir halde bulundu. Daha önce cinsiyeti kız olarak açıklanan bebeğin erkek olduğu ve Turgutlu Devlet Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Bebeğin en fazla 23 gün önce doğduğu tespit edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan Selahaddin Eyyubi caminin avlusunda bir bebek bulundu. Kimliği belirsiz kişi yada kişilerce cami avlusuna bırakıldığı iddia edilen erkek bebek sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cinsiyetinin erkek olduğu açıklanan bebeğin tedavisi Turgutlu Devlet Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde devam ederken polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

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