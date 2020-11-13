Drenaj kanalına düşen 2 keçiyi itfaiyeciler kurtardı



Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) MANİSA'da, Kula Devlet Hastanesi inşaatının 8 metrelik drenaj kanalına düşen 2 keçi, itfaiye ekiplerince yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Kula Devlet Hastanesi inşaatında çalışan işçiler, çevre temizliği sırasında drenaj kanalında 2 keçi olduğunu fark etti. İşçilerin haber vermesiyle bölgeye, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, hayvan kurtarma aparatlarıyla yaptığı yarım saatlik çalışma sonucu keçileri düştüğü 8 metrelik drenaj kanalından çıkardı.

Keçileri kurtarılan Süleyman Güre, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, "1 gün önce keçilerimi otlatmak amacıyla çıkarmıştım. Köpeklerin sürüye havlaması sonucu keçiler ürkerek dağıldı. 2'si kanala düşmüş. Dün akşamdan beri keçilerimi arıyordum. Keçilerimi bulduğuma çok sevindim, ekiplerden Allah razı olsun" diye konuştu.

Süleyman Güre, daha sonra 2 keçisi ile dağda otlattığı sürüsünün yanına döndü.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2020-11-13 17:51:05



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