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Kitap okuma oranını arttırmaya 'şekerli' çözüm

DHA

Kitap okuma oranını arttırmaya 'şekerli' çözüm


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA Bilim ve Sanat Merkezi'nde kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla ortaokul öğrencilerinin hazırladığı 'Akıllı kitaplık sistemi', Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nca (TÜBİTAK) Ege Bölgesi birincisi seçildi. Kitaptaki karekod, kitaplık üzerindeki tablet bilgisayarın kamerasına okutuluyor. Ekranda çıkan soruların tamamına doğru yanıt veren okuyucu, şeker ile ödüllendiriliyor.
Manisa Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) 6'ncı sınıf öğrencileri Ömer Seyfi Dörmen ve Işıl Karadal, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla teknolojik araçlar ile kitaplıkları ilişkilendirilip, 'Akıllı kitaplık sistemi' geliştirdi. Kitapların üzerindeki karekodların kitaplığa monte edilen tablet bilgisayarın kamerasına okutulmasıyla ekranda kitap ile ilgili sorular çıkıyor, Soruların tamamına doğru yanıt verilmesi halinde de tablet ile bağlantılı olan hediye verme mekanizması devreye giriyor ve okuyucuya şeker veriliyor. Ayrıca sorulara iki ve daha fazla yanlış cevap verilmesi durumunda kitabın tekrar okunması gerektiği ekranda uyarı olarak belirtiliyor, kitap okuma alışkanlığının yanı sıra, okunan kitabın dikkatli ve anlamlı okunmasının da sağlanması hedefleniyor. Fen Bilimleri Öğretmeni Selman Ülker'in de desteğini alarak, hazırladıkları projeyi TÜBİTAK'a sunan öğrenciler, 7 proje arasından Ege Bölge birincisi seçildi.
'OKUMA ORANINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'
Proje ile kitap okumayı artırmayı hedeflediklerini belirten öğrencilerden Ömer Seyfi Dörmen, "Bu projeyi son yıllarda okuma alışkanlığının azalması ve MEB ve ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda okuma ve anlamanın ne kadar önemli olmasından dolayı düşündük. Arkadaşım Işıl ile birlikte bu projeyi geliştirmeyi düşündük. Projemizde teknolojiyle kitap okumayı birleştirerek okuma oranlarını artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
'TEKNOLOJİK ALETLERE OLAN İLGİ NEDENİYLE KİTAP OKUMA ORANI AZALDI'
Öğrencilerden Işıl Karadal ise, "Biz bu projemizi yaptık ve okulumuzda uyguladık. Öğrenci arkadaşlarımız bu projeleri çok sevdiklerini söyledi. Olumlu sonuçlar alınca biz de projemizle TÜBİTAK'a katılmaya karar verdik. Buradan da olumlu sonuç aldık. Öğrencilerin teknolojik aletlere olan ilgisinin artmasından dolayı günümüzde kitap okuma oranının azaldığını fark ettik. Bu nedenle bu projeyi geliştirdik" dedi.
'KİTABI ANLAYARAK OKUMA ALIŞKANLIĞINI KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ'
Projenin uygulanabilirliğini denediklerini ve olumlu sonuçlar aldığını kaydeden BİLSEM Fen Bilimleri Öğretmeni Selman Ülker, şunları söyledi:
"Öğrenciler projeleriyle geliyor ve biz de o fikirleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda onlara destek oluyoruz. Genelde problem çözme odaklı projeler geliyor öğrencilerden. Bu problemlerden biri de son yıllarda okuma alışkanlığının azalmasıydı. Çünkü öğrencilerin çoğu teknolojiyle birlikte, kitap okumayı ikinci plana attı. Kitap okumayla, teknolojiyi birleştirebilir miyiz şeklinde yola çıktık. Bu sistemi kurduk. Kitaplıktan kitap alıp konulduğunda, kitaplıkta bulunan tablete kitapların karekodlarını okutuyoruz. Tablette yer alan kitaplara doğru cevaplar verenler, kitabı demek ki anlayarak okumuş diyerek bir ödül veriyoruz. Bu ödül sayesinde öğrencilerde anlayarak okuma alışkanlığını kazandırmayı hedefliyoruz. Bu projeyi yaptıktan sonra çeşitli öğrenci gruplarına uyguladık. Çok etkili olduğunu gördük. Özellikle son yıllarda MEB ve ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda anlayarak okumanın etkisinin çok önemli olduğu ortaya çıktı. Biz de öğrenciler anlayarak okusunlar ve sınavlarına katkı sağlasın diye okuyan öğrencilerimizi ödüllendirmeyi düşündük. Bu ödülle de artacağını düşünüyoruz."
DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2020-11-14 11:11:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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