Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Modern Eğitimin Rotası (MER) Koleji tarafından 10 Kasım etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler okul kampüsünde düzenlenen törenle ödüllendirildi.

MER Koleji tarafından 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinleri çerçevesinde ilk ve ortaokul kademesinde "Atatürk sevgisi, sonsuzluk, ölümsüzlük" konulu resim ve şiir yarışması, lise kademesinde ise "Atatürk sevgisi, sonsuzluk, ölümsüzlük" konulu şiir ve kompozisyon yarışması düzenlendi. Yarışmalarda dereceye giren ve mansiyon ödülü kazanan öğrenciler okul kampüsünde düzenlenen törenle ödüllendirildi.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Atatürk sevgisi, sonsuzluk, ölümsüzlük" konulu ilkokul ve ortaokul kademelerinde düzenlenen resim yarışmasında ilkokul kademesinde 4A sınıfından Eda Nas Havaleoğlu 1., 2B sınıfından Zeynep Ebrar Gökmen 2., 1A sınıfından Alper Altunbaşak 3. olurken, 2B sınıfından Azra Nihal Öve, 4A sınıfından Doğa Pelin Suçsuz ve 1A sınıfından Ahmet Kerem Oskay mansiyon ödülü kazandı.

Resim yarışmasının ortaokul kademesinde ise Nisa Cumalı 1., Vedat Ege Sarı 2., Kenan Kiraz da 3. Oldu.

Şiir yarışmasında ilkokul kademesinde 3A sınıfından, Tuğşad Kaan Yılmaz 1., 2A sınıfından Burak Turp 2., 3A sınıfından Beren Kasal da 3. oldu. Mansiyon ödülü ise 2A sınıfından Burak Alp Karakış’a verildi.

Şiir yarışmasının ortaokul kademesinde ise 6A sınıfından Elif Haspolat 1., 6A sınıfından Bertuğ Tunga Yılmaz 2., 6A sınıfından Leyla Demir ise 3. oldu. Şiir dalında mansiyon ödülü 7A sınıfından Vedat Ege Sarı isimli öğrenciye verildi.

Şiir kategorisinin lise kademesinde Hüseyin Efe Sarı 1., Mert Arslan 2., Fatmagül Özcan 3. olurken, Elif Naz Gümüşgönül de mansiyon ödülüne layık görüldü.

Lise kademesinde düzenlenen ‘Atatürk sevgisi, sonsuzluk, ölümsüzlük’ konulu kompozisyon yarışmasında ise birinci Furkan Yılmaz olurken, Zara Saha 2., Melisa Gümüş isimli öğrenci de 3. oldu.

Dereceye giren öğrenciler MER Koleji kurucu temsilcisi ve Eğitim Koordinatörü Mehmet Kanca tarafından okulda düzenlenen törenle ödüllendirildi. Kanca, yarışmaya katılan ve dereceye giren tüm öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.