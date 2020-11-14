Kulalı kardeşler, mekanını depremzedeler ve AFAD için açtı

İzmir’in Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından adeta enkaz alanına dönen Bayraklı ilçesinde toplumun tüm kesimleri seferber olurken, yıkılan binaların olduğu bölgede ‘Cafe de Vita’ isimli kafeyi işleten Kulalı iki kardeş, mekanı depremzedeler ve AFAD görevlilerinin hizmetine açtı.

İzmir’in Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesinde yıkılan binalar enkaza dönüşürken, depremin hemen ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları için toplumun tüm kesimleri adeta seferber oldu. Depremin şiddetinin gözler önüne serildiği Bayraklı’da da Kulalı Mustafa ve İlkay Yiğen kardeşler, depremin hemen ardından işlettikleri ‘Cafe de Vita’ isimli kafeyi depremzedeler ve AFAD görevlileri için açık tuttu. Depremin olduğu günden bu yana yıkılan binaların en yakınında olan kafede, depremzedelerin konaklaması, ısınması, yiyecek ve içecek ihtiyaçları karşılanırken, AFAD görevlilerin topladığı yardımların depolanması da yapıldı.

Depremin şiddetini en yakından yaşadığını dile getiren işletme sahibi Mustafa Yiğen, “Bayraklı’da Cafe de Vita isimli kafeyi kardeşim ile birlikte işletiyoruz. Depremin olduğu ilk günden bu yana, mekanımızı dışarıdan gelen AFAD görevlilerine, tüm depremzede vatandaşlarımıza açtık. Bugün 15’inci gün ve hala daha yardımlara devam etmekteyiz. Burada bireysel topladığımız yardımları da depremzede vatandaşlarımıza ulaştırdık. Sonrasında ise gelen yardımları Kızılay ve AFAD’a teslim etmekteyiz. Hala devletimiz vatandaşlarımızın yanında, biz de vatandaşlarımızın yanındayız. Bizim kimseden bir beklentimiz de yok, Allah’ın rızası için yaptık bunu” ifadelerini kullandı.

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