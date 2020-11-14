Turgutluspor - GMG Kastamonuspor: 2-1

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)STAT: Turgutlu 7 Eylül

HAKEMLER: Ahmet Balkan (xx), Onur Tanrıverdi (xx), Oğuzhan Yazır (xx)

TURGUTLUSPOR: Fatih (xx) Talha (xx), Mehmet (xxx), Mete (x), Ferhat (xx) (Dk. 87 Marvin Sinan), Burak (xx), Mithat (xx) (Dk. 64 Samet Kılıç x), Samet Günhan (xx), Mert (xx), Mutlu Aksu (xx) (Dk. 69 Emre Keskin xx), Muhammet Beşir (xxx) (Dk. 87 Muhammet Haşim)

KASTAMONUSPOR: Sefa (x) Mert (x), Faruk (xx), Hakkı Can (x), Recep (x), Hakan (x), Harun (xx), Oğuzhan (x) (Dk. 79 Uğur x), Metincan (xx), Alican (x) (Dk. 62 Eren x), Birkan (xx)

GOLLER: Dk. 5 Mete (kk) (Kastamonuspor) Dk. 18 Mehmet, Dk. 57 Muhammet (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Mithat, Mert (Turgutluspor) Hakan, Hakkı Can (Kastamonuspor)MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda oynadığı son 3 maçı kaybederek liderlik koltuğundan olan Turgutluspor, evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Kastamonuspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Turgutluspor 21 puana ulaşıp zirve takibini sürdürürken, Kastamonu ekibi 9 puanda kaldı.

6'ncı dakikada Kastamonuspor ilk atağında golü buldu. Hakan'ın soldan pasında altıpas içinde Metincan'ın vuruşunda kaleci Fatih topu uzanarak yerden çıkardı, ancak Mete ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi: 0-1.

18'inci dakikada Turgutluspor eşitliği sağladı. Samet'in köşe vuruşundan ceza alanına ortasında kafayı vuran Mehmet, topu ağlara gönderdi: 1-1.

37'nci dakikada Samet'in kornerden ortasına Muhammet kafayı vurdu, top direğin yanından auta gitti.

57'nci dakikada Turgutluspor öne geçti. Mithat'ın ara pasıyla sol kanattan sıfıra inen Mutlu'nun yerden ortasında Muhammet dokundu, top kaleci Sefa'nın solundan filelerle buluştu: 2-1.

85'inci dakikada Recep'in sol kanattan ortasında Metincan kafayı vurdu, top kaleci Fatih'te kaldı. Maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2020-11-14 15:25:58



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