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Kula’da 4 bin 500 öğrencinin tohumu fidana dönüşecek

İHA

Kula’da 4 bin 500 öğrencinin tohumu fidana dönüşecek

Türkiye'de bu yıl "Tohum Ver Fidana Dönüşsün" projesi de hayata geçirilerek okullarda öğrencilere dağıtılacak tohumlar sayesinde öğrenciler kendi fidanlarını kendileri yetiştirecek. Kula’da da 4 bin 500 adet tohum öğrencilere dağıtılarak fidana dönüştürülmesi için tanıtım yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan işbirliği çerçevesinde 'Tohum Ver Fidana Dönüşsün” projesi hayata geçiyor. Öğrencilerin çevre, beden ve ruh sağlığını korumak, kişisel ve sosyal yaşamdaki bir kısım olumsuz alışkanlıklara alternatif çözüm önerileri geliştirmek, toplumda farkındalık oluşturmak, toprağa ağaca yaşama karşı farklı bakış açıları geliştirmek için başlatılan projede ana hedef öğrencilerin çevreye karşı olan duyarlılığını arttırmak, aidiyet duygu ve sorumluluğunu geliştirmek, bu sayede çevreyi seven koruyan ve ağaçlandıran bilinçli bireyler yetiştirmek.
Bu proje kapsamında Kula’da da Kaymakam Kemal Duru’nun katıldığı programla öğrencilere çam tohumu ve saksı dağıtılmaya başlandı. Öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek tohum dağıtan Kaymakam Kemal Duru, tohumların nasıl dikileceği ve yetiştirileceği hakkında bilgiler de verdi. Kula Orman İşletme Şefi Veli Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ve İlçe Milli eğitim Şube Müdürleri Hüseyin İzci ile Zakir Okumuş’un da katıldığı programda, Atatürk İlkokulu öğrencilerine tohumları dağıtıldı. Diğer öğrencilere dağıtılacak olan tohumlar ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dağıtımı sağlanacak.
Öğrencilere birer tohum değil, birer arkadaş hediye ettiklerini dile getiren Kaymakam Kemal Duru, öğrencilere bu yaşlarda ağaç ve yeşillendirme sevginisi aşılamanın geleceğe büyük katkıları olacağından bahsetti. ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ gibi güzel bir projenin ardından, "Tohum Ver Fidana Dönüşsün" projesinin de öğrencilerin ağaç sevgisine olan ilgisini artıracağını kaydeden Kaymakam Kemal Duru, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

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