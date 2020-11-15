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Manisa'da muhtar koronavirüsten hayatını kaybetti

DHA

Manisa'da muhtar koronavirüsten hayatını kaybetti


Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Işıklar Mahallesi Muhtarı Süleyman Baştük (55), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alaşehir Devlet Hastanesi'ne koronavirüs belirtileri üzerine başvuran Işıklar Mahallesi Muhtarı   Süleyman Baştük tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Baştürk, dün akşam saat 19.00 sıralarında hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Muhtar Süleyman Baştürk'ün 15 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü belirtildi. Muhtar Baştürk'ün bugün toprağa verileceği öğrenildi.
 DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN
2020-11-15 07:11:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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