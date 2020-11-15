Turgutluspor kendine geldi

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TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona 5 galibiyetlik seriyle başladıktan sonra 4 haftada 3 yenilgiyle liderliği kaybeden Turgutluspor, evinde GMG Kastamonuspor'u 2-1 yenerek silkindi. Henüz 5'inci dakikada kendi kalesine attığı golle yenik duruma düşen Kasaba, çabuk toparlanıp aldığı galibiyetle yarıştaki iddiasını kanıtladı. Bu sezon çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 3 mağlubiyet alan 21 puanlı Turgutluspor, zirveyi kaptırdığı Eyüpspor'u 4 puan gerisinden ikinci sırada takip ediyor. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2020-11-15 12:28:41



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