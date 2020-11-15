MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok’un testi pozitif çıktı

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok’un önceki gün yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı. Baytok’un sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisine evinde devam edildiği öğrenildi.

MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, önceki gün korona virüs belirtileri göstermesi üzerine kendini evde karantinaya alarak test yaptırdı. Baytok’un yaptırdığı test sonucu pozitif çıkarken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Baytok’un tedavisine evinde devam ediliyor.

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