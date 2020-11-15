Kontrolden çıkan motosiklet, temizlik görevlisine çarptı: 2 yaralı Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

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Manisa’nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet, cadde üzerinde temizlik yapan Kula Belediyesi personeline çarptı. Kazada temizlik görevlisi yaralanırken, motosiklet sürücüsü de başını kaldırıma çarparak ağır yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Bey Mahallesi Şehit Mehmet Topçuoğlu Caddesi üzeri Nolu İrfan Erkan Aile Sağlığı Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Can Akarsu (19) idaresindeki plakasız motosiklet, cadde üzerinde seyir halinde iken kontrolden çıktı. Aile Sağlığı Merkezi önünde önce cadde üzerinde temizlik yapan Kula Belediyesi Temizlik İşleri personeli Cemil Şentürk’e (42) çarpan motosiklet, ardından da kaldırıma çarparak savruldu. Ayağından aldığı darbe ile yaralanan temizlik görevlisi Şentürk ile motosikletten savrulup başını kaldırıma çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Umut Can Akarsu, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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