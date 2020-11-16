Tadını beğendiği istiridye mantarı üretmeye başladı, siparişlere yetişemiyor



Ersan ERDOĞANOğuzhan KÖKÇÜOĞLU/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, elektronik eşya üretimi yapan bir fabrikada işçi olarak çalışan Tufan Yılmaz (35), ek gelir olması için 7 yıl önce evinin bahçesinde kurduğu serada yetiştirmeye başladığı istiridye mantarı üretiminde işini büyüttü. Yıllık ortalama 8 ton üretim yapan, hedefinin dış piyasaya açılmak olduğunu belirten Yılmaz, siparişlere yetişmekte güçlük çektiklerini söyledi.

Saruhanlı ilçesinin kırsal Bahadır Mahallesi'nde yaşayan evli, 1 çocuk babası Tufan Yılmaz, 7 yıl önce, tadını beğendiği istiridye mantarını ek gelir düşüncesiyle evinin bahçesinde kurduğu serada yetiştirmeye başladı. 3 yıl önce de Genç Çiftçi Projesi ile tanışan Yılmaz, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden aldığı destekle işi daha da büyütüp, 120 metrekarelik sera kurdu. Seralarından yılda 3 defa ürün elde eden Yılmaz, yılda ortalama 8 ton mantar üretip, kilosunu kalitesine göre 9 ile 15 TL arasında değişen fiyatlarla satıyor.

'BİR ARKADAŞIMDA TATTIM VE BEĞENDİM'

Mantar yetiştirmenin yanı sıra elektronik eşya üretimi yapan fabrikadaki işine de devam ettiğini belirten Yılmaz, "Mantar yetiştiriciliğine 2013 yılında başladım. Bir arkadaşımda tattım ve beğendim. Daha sonra da ek gelir olması açısından bir yer yaparak bu işe başladım. Şu an profesyonel anlamda üretimimizi yapıyoruz. Paketleme üzerine de bir çalışmamız var. Hedefimiz, biraz daha büyüyüp, kapasitemizi artırmak ve ardından da piyasaya açılmak" diye konuştu.

Mantar yetiştirdiği seralar hakkında da bilgi veren Yılmaz, "Tesisimiz 120 metrekarelik büyüklükte. 10 ton kompost sığabilecek kapasitede. Mantarın 25 günlük bir kuluçka devresi var. Kompostlarımızı asıyoruz. 25 günlük kuluçka evresinden sonra mantarlarımız 'pin' dediğimiz flaş verme dönemine geçiyor ve büyümeye başlıyor. Büyüdükten sonra 2 ay ya da 3 ay boyunca da hasat edilebiliyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Saruhanlı Ersan ERDOĞAN Oğuzhan KÖKÇÜOĞLU

2020-11-16 08:29:47



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