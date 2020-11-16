Akhisarspor'da Hadzic kahroldu

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AKHİSAR, (DHA) - TFF 1'nci Lig ekiplerinden Akhisarspor'da, kariyerinde ilk kez ülkesinin A milli takımında forma şansı bulan Bosna Hersekli golcü Irfan Hadzic, UEFA Uluslar Ligi'nde küme düşmenin üzüntüsünü yaşadı. Daha önce U19 milli olduğu Bosna'da geçen sezon Ağustos 2019'da 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki Lihtenştayn ve Ermenistan maçlarının aday kadrolarına davet edilen Hadzic, hiç forma giyemeden sakatlık yaşadı.

Akhisarspor'da bu sezon 8 maçta 4 gollük performansıyla 1 yıldan uzun süre sonra milli kadroya davet edilen 27 yaşındaki Hadzic, geçen hafta 12 Kasım'da İran'la oynanan hazırlık maçına 11'de çıkıp ilk kez Bosna Hersek A Milli Takımı'nın formasını giydi. Hadzic'in 58 dakika sahada kaldığı o maçı 2-0 kaybeden Bosna, golcü futbolcunun yedek kulübesinde beklediği UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup maçında ise Hollanda'ya 3-1 yenilerek son sırada kalıp B Ligi'ne düştü. Hadzic'li Bosna Hersek, son grup maçında çarşamba günü İtalya'yı ağırlayacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2020-11-16 12:01:44



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