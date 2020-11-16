Kucağına aldığı oğluyla son anda dışarı çıkıp yangından kurtuldu

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Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU(Muğla), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Hatice Efe, apartmanın birinci katındaki evlerinde çıkan yangında 3 yaşındaki oğlu Eyfen´i kucağına alarak son dışarı çıkmayı başardı. Çakmakla oynayan küçük Eyfen'in neden olduğu sanılan yangında alevler, itfaiye ekipleri tarafından daha fazla büyümeden söndürülürken, Hatice Efe, yaşadığı olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.

Yıldırım Mahallesi Sevgi Sokak'taki 5 katlı apartmanın 1'inci katında, bugün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. 3 yaşındaki Eyfen E.'nin çakmakla oynarken yatak odasındaki perdeyi tutuşturması sonucu çıktığı sanılan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden Hatice E., alevlerin arasındaki oğlu Eyfen E.'yi kucağına alıp, çığlık çığlığa dışarı çıkarak son anda canlarını kurtardı. Komşuların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri diğer odalara ve üst katlara sıçramadan söndürdü. Evin yatak odasında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamayan Hatice E. oğlunun çakmakla oynarken yangına sebebiyet verdiğini düşündüğünü söyleyip, "Verilmiş sadakamız varmış, canımıza bir şey olmadı" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2020-11-16 15:32:36



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