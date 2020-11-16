Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim elemanlarının ürettikleri projeler desteklenmeye devam ediyor. Bu kapsamda "Büyükşehir Belediyelerinde Kırsal Alan Tipolojileri’nin Kademelenmesi: Manisa’da Mahallelerin Kırsal Alan Sınıflandırılması" başlıklı 220K239 no’lu TÜBİTAK 1002 projesi başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.

Hibe desteği almaya hak kazanan projede, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rasim Akpınar, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Murat Koçtürk, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gönüllü Atakan ve Dr. Öğr. Üyesi Mina Furat, Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferhat Arslan ile İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Gerşil görev alacak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesinden yapılan açıklamada, “10 ay sürecek projede, Manisa'daki 1088 mahallede hem nicel hem de nitel araştırma yöntemiyle elde edilecek verilerle, bu yerleşim yerleri; baskın kırsal alan, orta düzey kırsal alan, entegre kırsal alan ve baskın kentsel bölgeler bazında kademelendirilecek. Proje ile birlikte kırsal kalkınma politikalarının belirlenmesinde ön aşamalardan biri olan mekânsal (kırkent) ayrımına odaklanılmasıyla önemli bir katkı ortaya konulacağı düşünülüyor. Bu çerçevede, özellikle 6360 sayılı yasayla birlikte kentsel alanlarda kalan kırsal alanların ekonomik, sosyal, siyasal ve idari boyutlarıyla değerlendirilmesi, üzerinde çalışılması büyük önem taşımaktadır.” denildi.

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